Wie unser täglicher Wasserverbrauch das Datum des Earth Overshoot Days positiv beeinflussen kann (FOTO)

Wie unser täglicher Wasserverbrauch das Datum des Earth Overshoot Days positiv beeinflussen kann

- Der diesjährige Earth Overshoot Day fällt auf den 2. August und belegt, dass

die Verminderung der Erdüberlastung viel zu langsam voranschreitet

- Selbst kleine Änderungen beim Wasserverbrauch im Haushalt unterstützen das

Ziel, den Earth Overshoot Day nach hinten zu verschieben

- GROHEs Produktlösungen helfen Benutzer:innen dabei, ohne großen Aufwand ihren

Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren



Der Earth Overshoot Day markiert den Tag, an dem die Menschen alle natürlichen

Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann,

aufgebraucht haben. Wir leben somit fünf Monate lang auf Pump und beuten die

Erde immer weiter aus. Diese alarmierende Tatsache ruft zum dringenden Handeln

auf, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern und den Planeten für

künftige Generationen zu erhalten. Das muss nicht einmal schwierig oder teuer

sein: Schon kleine Veränderungen in unseren täglichen Routinen sowie die Nutzung

neuer, innovativer Technologien können dazu beitragen, das Datum des Earth

Overshoot Days nach hinten zu verschieben. So könnte dieser um sechs Tage nach

hinten rücken, wenn Haushalte, bei gleichbleibender Nutzung, Geräte mit einer

hohen Effizienzklasse nutzen würden.[1]