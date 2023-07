Puma trotzen dem schwachen Branchentrend

Im zweiten Quartal stiegen die Erlöse bei Puma um knapp sechs Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei gut elf Prozent. Angetrieben wurde das Wachstum von der europäischen Region EMEA sowie der anhaltenden Erholung im Großraum China. In Nordamerika sanken die Erlöse jedoch im Zuge eines von Rabatt geprägten Großhandels. Puma bekräftigte den Ausblick für das laufende Jahr, ließ sich gleichzeitig aber Luft nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Puma haben am Mittwoch zugelegt. Zuletzt waren sie mit plus 2,2 Prozent auf 57,50 Euro zweitgrößter Gewinner im MDax hinter Hochtief . Puma knüpften damit an die Erholungs-Rally an, die Anfang Juni begonnen hatte und die Aktien von unter 44 Euro bis auf knapp 60 Euro geführt hatte.

