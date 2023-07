Varta kappt Prognosen erneut - Aktie bricht ein

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der kriselnde Batteriekonzern Varta blickt wegen einer schwachen Nachfrage noch pessimistischer auf das Jahr 2023. So soll der Umsatz nur noch das untere Ende der angepeilten Spanne erreichen, der bereinigte operative Gewinn könnte sogar entgegen früherer Erwartungen im schlimmsten Fall einbrechen. Zwar versuchte die Konzernführung Optimismus zu verbreiten und hofft auf ein besseres zweites Halbjahr, die nun schon zweite Zielsenkung in diesem Jahr nahmen die Anleger an der Börse dem Unternehmen aber übel.

Kurs nach Handelsbeginn rutschte die Varta-Aktie um rund neun Prozent ab. Zuletzt notierten die Scheine noch rund sechs Prozent niedriger bei 21,31 Euro. Die Erholung seit Anfang Juni hat damit nun einen Dämpfer erhalten. Ein Händler monierte, dass sich die operative Lage im zweiten Quartal nicht gebessert habe. Die Geschäfte des Unternehmens schwächeln schon länger. Vom Rekordhoch der Aktie über 181 Euro Anfang 2021 sind nur noch etwas mehr als zehn Prozent übrig. Dabei spielte auch eine Kapitalerhöhung im März eine Rolle.