BERNSTEIN RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe mit einem Hörgerät, das quasi unsichtbar in eine Brille integriert sei, seinen Einstieg in den Hörgerätemarkt angekündigt, schrieb Analystin Susannah Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Idee sei neu und könnte die Konkurrenz für die Produkte der etablierten Hersteller GN Store Nord und Sonova steigern./gl/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 01:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 173EUR gehandelt.