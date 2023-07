Rossell Techsys stellt hochmodernes Kalibrier- und Messlabor vor

BENGALURU, Indien, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Rossell Techsys, ein weltweit führendes Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen im Bereich Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, freut sich, die Eröffnung seines neuen Kalibrier- und Messlabors in seiner indischen Anlage in Devanahalli, Bangalore, bekanntzugeben. Dieses Meilenstein-Ereignis, an dem Peter Johnson, Vizepräsident und General Manager of Fabrication bei Boeing Commercial Airplanes, teilnahm, stellt einen bedeutenden Fortschritt im Engagement des Unternehmens für kundenorientierte Investitionen und verbesserte Wertschöpfung dar. Es unterstreicht auch das unermüdliche Streben von Rossell Techsys nach Qualität und Kundenzufriedenheit.

„Wir freuen uns, unser hochmodernes Kalibrier- und Messlabor einzuweihen", sagte Herr Rishab Mohan Gupta, Mitglied der Promoter Group und Direktor von Rossell India Limited. „Diese Anlage steht für unser Engagement, in allen Aspekten unserer Tätigkeit die höchsten Präzisions- und Qualitätsstandards einzuhalten. So können wir unseren Kunden, die sich bei wichtigen Komponenten auf uns verlassen, einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten. Mit dieser Investition erweitern wir unsere Fähigkeiten und stärken unsere Position als vertrauenswürdiger Marktführer in der Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie."