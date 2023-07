Spritpreis steigt deutlich - E10 kratzt an Jahreshoch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mitten in der Feriensaison ist tanken wieder teurer geworden. Binnen Wochenfrist verteuerte sich Superbenzin der Sorte E10 um 3,6 Cent, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter E10 1,825 Euro - das sind nur 0,3 Cent weniger als beim Jahreshoch mitte April. Diesel legte um 4,2 Cent zu und kostete 1,670 Euro pro Liter.

