RBB-Chefin kritisiert Kontrollgremien wegen Lücke in Geschäftsleitung

BERLIN (dpa-AFX) - RBB-Interims-Chefin Katrin Vernau hat die Kontrolleure des Senders kritisiert. Sie monierte, dass die Geschäftsleitung bisher nur unvollständig nachbesetzt worden sei. Die 50-Jährige sagte der Deutschen Presse-Agentur: "In jedem Unternehmen, wo die komplette Geschäftsleitung das Unternehmen verlässt, schaut man, dass man die Unternehmensleitung so schnell wie möglich wieder auf ordentliche Beine stellt. Und in einem Unternehmen in der Krise würde man es noch dringlicher ansehen normalerweise, aber im RBB offensichtlich nicht."

Das sei für sie eine schwierige Situation gewesen. "Ich habe immer wieder auf die fragile Situation in der Geschäftsleitung hingewiesen", sagte Vernau. "Wir hätten noch eine andere Schlagkraft gehabt, wenn ich mein Team noch hätte komplettieren können. Der Vorwärtsgang muss jetzt eingeschaltet werden."