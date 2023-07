PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Das kräftige Minus des Schwergewichts LVMH zog den Leitindex EuroStoxx 50 gegen Mittag um 1,3 Prozent nach unten auf 4334,84 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es noch stärker um 1,62 Prozent auf 7295,13 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 hielt sich dagegen mit einem Minus von 0,33 Prozent auf 7666,05 Zähler etwas besser.

Zu den Abgaben trug auch die abwartende Haltung am Markt bei. Vor der US-Zinsentscheidung und im sehr dünnen Sommerhandel blieben die Marktteilnehmer "lieber an den Seitenlinien stehen", so Marktexperte Andreas Lipkow. Investoren erhoffen sich von den US-Währungshütern Aussagen zur weiteren geldpolitischen Entwicklung. "Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2023 gehen wir davon aus, dass die Zentralbanken endlich die geldpolitische Wende einleiten und sich mehr Sorgen um das Wachstum als um die Inflation machen werden", merkten die Fondsmanager Ariel Bezalel und Harry Richards vom Vermögensverwalter Jupiter Asset Management an.