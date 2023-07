LIQID erhält B-Corp-Zertifizierung und will die Wirtschaft nachhaltig verändern "Mit Erfolg kommt Verantwortung." (FOTO)

Berlin (ots) -



- LIQID ist Pionier der B Corp-Bewegung in Deutschland - erst 40 deutsche

Unternehmen

- Strenger Zertifizierungsprozess nach 18 Monaten abgeschlossen

- Verpflichtung zum verantwortungsvollen Shareholder-Ansatz

- Eigenes CSR-Team für ganzheitliche unternehmerische Verantwortung



Die Wirtschaft nachhaltig verändern. LIQID geht als frisch zertifizierte B Corp

in der Finanzbranche voran - und ist damit branchenübergreifend eines der ersten

Unternehmen in Deutschland. Der komplexe Zertifizierungsprozess dauerte 18

Monate und berücksichtigte die Unternehmensfelder Mitarbeitende , Umwelt ,

Unternehmensführung , Kund:innen und Community . Besonders gut schnitten LIQIDs

nachhaltige Vermögensanlagen ab. Ein eigens geschaffenes CSR-Team kümmert sich

zudem ganzheitlich um jegliche ESG-Maßnahmen.