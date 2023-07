Anwälte und Ärzte weit vorne

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD-Serien haben am Dienstagabend die Konkurrenz aufs Neue abgehängt. Ab 20.15 Uhr lockte die Anwaltsserie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" 3,43 Millionen (14,5 Prozent) ins Erste. Direkt im Anschluss stieg die Zuschauerzahl bei der Arztserie "In aller Freundschaft" noch einmal auf 3,90 Millionen (16,6 Prozent).

Die RTL-Renoviershow "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge" kam auf 1,13 Millionen (4,9 Prozent). Die US-amerikanische Serie "Navy CIS: Hawaii" auf Sat.1 holten sich 1,18 Millionen Krimifans (5,0 Prozent) ins Haus. Kabel eins hatte die US-Komödie "Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs" mit Tim Allen, John Travolta und Martin Lawrence zu bieten - 1,00 Millionen (4,4 Prozent) waren am Bildschirm dran. Die Vox-Dokusoap "Hot oder Schrott - Die Allestester" schalteten 720 000 Menschen (3,1 Prozent) ein.

RTLzwei hatte die Realityreihe "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" im Programm - 610 000 Leute (2,6 Prozent) sprach das an. Wenig Anklang fand ProSieben mit der Unterhaltungssendung "Local Hero", die 330 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,5 Prozent) hatte./bok/DP/zb