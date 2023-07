FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs nachgegeben. Zuletzt sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,37 Prozent auf 133,12 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,44 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa stiegen die Renditen an.

Konjunkturdaten sendeten am Vormittag erneut trübe Signale. Das Geld- und Kreditwachstum in der Eurozone schwächte sich nach Zahlen der Europäischen Zentralbank (EZB) erneut ab. Die eng gefasste Geldmenge M1, die als Konjunkturbarometer gilt, sank sogar kräftig. "Die EZB wäre gut beraten, nach dem morgigen Zinsschritt zunächst eine Pause im Zyklus einzulegen", kommentierte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.