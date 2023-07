Auszeichnung / Klüh zum vierten Mal in Folge zum Top-Arbeitgeber gekürt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Anbieter Klüh gehört auch in diesem Jahr

wieder zu den begehrtesten Arbeitgebern der deutschen Facility

Management-Branche. In der Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2023"

des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung

wurde das Düsseldorfer Familienunternehmen als eines von drei im Bereich

infrastruktureller Dienstleistungen zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet.



Christian Frank , Geschäftsführer und verantwortlich unter anderem für den

Bereich Personal: "In Zeiten des Fachkräftemangels haben Arbeitnehmer mehr als

zuvor die Möglichkeit, ihren Arbeitgeber kritisch und sorgfältig auszuwählen.

Daher ist es für uns natürlich wichtiger denn je, als attraktiver Arbeitgeber

wahrgenommen zu werden. Damit das so bleibt, werden wir weiterhin unser Bestes

geben, um die Erwartungen unserer Mitarbeitenden zu erfüllen."