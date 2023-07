Sernova erweitert sein Führungsteam mit der Ernennung von Dr. Modestus Obochi, MBA, zum Chief Business Officer

„Dr. Obochi bereichert unser wachsendes Führungsteam mit seinem unschätzbaren Fachwissen in der Branche“, sagte Dr. Philip Toleikis, President und Chief Executive Officer von Sernova. „Seine nachgewiesene Expertise in den Bereichen Strategie, Geschäftsentwicklung, Management des Produktlebenszyklus und operative Exzellenz wird für unser Team von entscheidender Bedeutung sein, während wir unsere proprietären therapeutischen Zelltherapietechnologien, einschließlich unseres Cell Pouch Systems, sowohl eigenständig als auch in Zusammenarbeit mit Industriepartnern als potenzielles „funktionelles Heilmittel“ für eine Reihe von chronischen Krankheiten strategisch weiterentwickeln.“

Dr. Obochi ergänzte: „Ich bin vom bedeutenden kommerziellen und immensen klinischen Potenzial, das Sernovas proprietäre Zelltherapie-Plattform in der laufenden Phase-1/2-Studie bei Menschen mit Typ-1-Diabetes gezeigt hat, sehr begeistert. Als Immunologe und jemand, dessen Familie von den verheerenden Auswirkungen von Typ-1-Diabetes betroffen ist, liegen mir die Möglichkeiten, die Sernova eröffnet, sehr am Herzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Management und dem Board von Sernova sowie den Forschungskooperationspartnern, mit denen wir Sernovas proprietäre Zelltherapieplattform zu einem wirtschaftlich realisierbaren „funktionellen Heilmittel“ für eine Vielzahl von chronischen Krankheiten entwickeln möchten, darunter insulinabhängiger Diabetes, Hämophilie A und Schilddrüsenunterfunktion.“

Dr. Obochi, der seit 16 Jahren in der Gegend von Chicago, Illinois, lebt, kommt von der Phlow Corp., wo er als Executive Vice President of Strategy and Business Development tätig war, zu Sernova. In seiner vorherigen Funktion war er für die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie und der Geschäftsentwicklungspläne verantwortlich.