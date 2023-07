Finanzielle Freiheit ohne 9-to-5 Torben Baumdick verrät, wie der Start in die Selbstständigkeit gelingt (FOTO)

Oldenburg (ots) - Torben Baumdick ist E-Commerce-Experte sowie Gründer und

Geschäftsführer der BAUMDICK GmbH, einer digitalen Beratungsfirma für den

Onlinehandel. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Mentor Interessierte

dabei, einen profitablen Onlineshop aufzubauen. So können die Kunden der

BAUMDICK GmbH ein freies Leben nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen

gestalten. Hier erfahren Sie, was es für den Start in die erfolgreiche

Selbstständigkeit braucht.



Im digitalen Zeitalter ist es leichter denn je, sich selbstständig zu machen.

Angehende Gründer brauchen dank den zahlreichen Möglichkeiten im Netz kein

üppiges Startkapital mehr, um ein eigenes Business zu starten. Eine verlässliche

Internetverbindung und eine gute Idee genügen für den Anfang - zumindest

theoretisch. Letztlich ist nämlich auch ein Online-Business wie ein Webshop kein

Selbstläufer. "Wer den Schritt in die Selbstständigkeit erfolgreich meistern

möchte, muss natürlich auch online einige wesentliche Punkte beachten. Der Start

ist zum Beispiel entscheidend. Er bestimmt darüber, ob jemand mit seinem

Business erfolgreich sein oder als Verlierer enden wird", erklärt auch Torben

Baumdick. Als Geschäftsführer der BAUMDICK GmbH unterstützt er andere Menschen

dabei, sich einen lukrativen Onlineshop aufzubauen. Aus der Zusammenarbeit mit

zahlreichen angehenden Shopbetreibern weiß er daher genau, was es braucht, um in

die Selbstständigkeit zu starten. Worauf es dabei im Detail ankommt, hat Torben

Baumdick im Folgenden zusammengefasst.