Lass uns reden Alexa zieht per Ford Power-Up Software-Update in die Autos europäischer Kunden ein

Köln (ots) -



- Sprachassistentin mit Künstlicher Intelligenz nützt dort am meisten, wo

Menschen vorrangig mit anderen Aufgaben beschäftigt sind - und eignet sich

damit ideal fürs Auto

- Neuestes Ford Power-Up Software-Update schafft außerdem die Möglichkeit, zwei

Smartphones parallel mit SYNC 4 zu koppeln - mit einfacher Umschaltfunktion



Ab sofort können die Besitzer entsprechend ausgerüsteter Ford Modelle in Europa1

den Sprachservice Amazon Alexa erhalten. Per Alexa Built-in2 können sie der

digitalen Sprachassistentin direkt im Fahrzeug Fragen stellen oder Anweisungen

erteilen, ohne dafür ein Smartphone zu benutzen. So lassen sich beispielsweise

auf dem Weg zur Arbeit die morgendlichen Nachrichten und aktuelle

Verkehrsmeldungen abrufen oder die Temperatur der Wohnung aus der Ferne regeln.