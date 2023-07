Ist die Zeit der Uhreninvestments vorbei?

Wer nach Möglichkeiten sucht, das eigene Vermögen durch eine Geldanlage zu vermehren, stößt heute auf viele Optionen. Neben dem Investment in Aktien oder Kryptowährungen scheint auch das Uhreninvestment sehr attraktive Rendite zu erzielen. Doch lohnt es sich, heute noch mit dieser Form der Geldanlage zu beginnen? Und worauf sollte man dabei achten?

Bild: Das Investment in Uhren ist nach wie vor eine beliebte Alternative zu Aktien und Co. Bildquelle: henry911 via pixabay.com

Die Leidenschaft für Uhren zu Geld machen

Wer sich für schöne Markenuhren begeistern kann, hat vielleicht schon das ein oder andere Mal darüber nachgedacht, damit Geld zu verdienen. Mit einem Investment in Uhren kann das sogar möglich werden.

Uhren, die man bei Händlern wie Horando kaufen kann, bieten als Investment ihre ganz besonderen Vorteile und Risiken. Eines ist jedoch absolut unabdingbar: Man sollte sich entsprechendes Wissen über den Markt aneignen. Nur so kann man die richtigen Entscheidungen treffen, die letzten Endes auch zu einer attraktiven Rendite führen können.

Man kann das Fachwissen über die Branche für interessante Spekulationen einsetzen und das Geld dadurch vermehren. Vor allem für Uhrenliebhaber stellt die Geldanlage eine beliebte Option dar. Uhren zu sammeln ist seit jeher ein beliebtes Hobby – ganz gleich, ob es dabei um die Wertsteigerung geht oder nicht.

Jedoch sollte Anlegern bewusst sein, dass es bei Uhren als Kapitalanlage einige Unterschiede zu anderen Formen des Investments geht. Es handelt sich nicht um eine klassische Geldanlage und auch die Rendite ist nicht klassisch wie beispielsweise bei Aktien.

Gute Argumente für ein Investment in Uhren

Schon früher haben Uhrenbegeisterte immer wieder Luxusuhren gekauft und gesammelt. Doch heute lohnt es sich, über ein Investment nachzudenken. Die Ausgangslage für den Uhrenkauf ist in der heutigen Zeit recht gut.

Aktien sind von ihrem Kurs-Gewinn-Verhältnis meist recht hoch bewertet, auf dem Immobilienmarkt geht es hitzig zu und Festgelder sowie Anleihen lohnen sich nicht, um Rendite zu erzielen. Uhren sind da eine praktische Alternative.

Die Preise auf dem Uhrenmarkt sind stark angestiegen. Daher sollten sich Anleger auch auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. Hier gibt es oftmals attraktive Angebote zu fairen Preisen.

Ein guter Grund für das Investment in Uhren ist ihre Wertstabilität. Einige Uhren steigen über den Wert ihres Verkaufspreises. Damit das möglich ist, muss jedoch das richtige Modell her.

Diese Aspekte gilt es beim Uhrenkauf zu berücksichtigen

Zunächst einmal sollten sich Anleger mit der Preisstruktur von Uhren beschäftigen. Neuware eignet sich kaum als Geldanlage. Aufgrund der hohen Handelsspannen der Hersteller und Händler ist es schier unmöglich, begehrte Modelle zu einem akzeptablen Preis einzukaufen. Ein sofortiger Preisverfall von rund 30 % ist gang und gäbe. Und dieser findet noch direkt beim Verlassen des Uhrengeschäfts statt.

Doch wie kann man Gebrauchtuhren kaufen, die sich lohnen? Am besten ist der Kauf von privat. Wer von Privatpersonen kauft, genießt meist bessere Preise. Doch Vorsicht: Damit man privat gebrauchte Uhren kaufen kann, muss ein gewisses Know-how her. Immerhin gibt es immer wieder Fälschungen, die dem Original täuschend ähnlichsehen.

Vor allem limitierte Kollektionen beliebter Marken sind hoch im Kurs. Reduzierte Auflagen treffen auf eine hohe Nachfrage und die Preise steigen mit der Zeit immer wieder. Anders sieht es mit Uhren aus, die nach wie vor produziert werden. Hier ist nicht mit hohen Renditen zu rechnen.

Die wichtigsten Tipps für den Uhrenkauf

Wer erfolgreich in Uhren investieren möchte, sollte auf ein paar grundlegende Aspekte beim Kauf achten. Zunächst ist da das Uhrendesign. Hier geht es Anlegern ähnlich wie Kunstinvestoren. Man sollte nur eine Uhr kaufen, deren Stil einem selbst auch zusagt. Zudem sollte das Design auch noch in 10 Jahren angesagt sein.

Für diese Form der Geldanlage ist natürlich auch die Uhrenmarke ausschlaggeben. Modelle aus dem Luxussegment sind die beste Voraussetzung. Wer sich etwas mit dem Markt beschäftigt, findet schnell heraus, welche Marken bei Käufern recht beliebt sind.

Auch das Kaliber spielt eine Rolle. Je hochwertiger es ist und je mehr Manufaktur in einer Uhr steckt, desto höher ist die Chance, dass sie auch später noch sehr beliebt sein wird. Sehr begehrt sind daher unter anderem Chronographen, Weltzeit, Schleppzeiger oder Tourbillon.

Und bereits angesprochen wurde die Anzahl der ausgelieferten Uhren. Eine Uhr, von der es nur eine geringe Stückzahl gibt, kann eine höhere Wertsteigerung verzeichnen als Modelle, von denen es sehr viele auf dem Markt gibt. Limitierungen und Sondereditionen sind daher die beste Ausgangslage für ein erfolgreiches Investment.