Düsseldorf (ots) -- Im Rahmen der Vereinbarung wird Intel kundenspezifische 5G-SoCs(System-on-Chip) für Ericsson herstellen, die die Entwicklung vonhochdifferenzierten Produkten für die zukünftige 5G-Infrastruktur ermöglichen.- Ericsson und Intel werden außerdem ihre Partnerschaft durch die Optimierungvon Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 4. Generation mit Intel® vRAN Boostfür die Cloud-RAN-Lösungen von Ericsson ausbauen und so die Netzkapazität,Energieeffizienz, Flexibilität und Skalierbarkeit für Mobilfunknetzbetreiberverbessern.Ericsson (NASDAQ: ERIC) und Intel haben eine strategische Zusammenarbeitangekündigt, um Intels 18A-Prozess- und Fertigungstechnologie für Ericssonszukünftige optimierte 5G-Infrastruktur der nächsten Generation zu nutzen. ImRahmen der Vereinbarung wird Intel kundenspezifische 5G-SoCs (System-on-Chip)für Ericsson herstellen, um hochdifferenzierte Produkte für die zukünftige5G-Infrastruktur zu entwickeln. Darüber hinaus werden Ericsson und Intel ihreZusammenarbeit ausweiten, um Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der viertenGeneration mit Intel® vRAN Boost für Ericssons Cloud-RAN-Lösungen (Radio AccessNetwork) zu optimieren, damit Mobilfunknetzbetreiber ihre Netzkapazität undEnergieeffizienz steigern und gleichzeitig eine höhere Flexibilität undSkalierbarkeit erreichen können."Ericsson blickt auf eine lange Geschichte der engen Zusammenarbeit mit Intelzurück, und wir freuen uns, diese weiter auszubauen, indem wir Intel für dieHerstellung unserer zukünftigen kundenspezifischen 5G-SoCs auf dem18A-Prozessknoten nutzen, was im Einklang mit der langfristigen Strategie vonEricsson für eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Lieferkette steht",sagte Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks beiEricsson. "Darüber hinaus werden wir unsere auf dem MWC 2023 angekündigteZusammenarbeit ausbauen, um gemeinsam mit dem Ökosystem die Einführung von openRAN (offene Funkzugangsnetze) im Industriemaßstab unter Verwendung von IntelXeon-basierten Standardplattformen zu beschleunigen.""Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit ist dies ein bedeutenderMeilenstein für Ericsson, um auf breiter Basis an der optimierten5G-Infrastruktur der nächsten Generation zu arbeiten. Diese Vereinbarungveranschaulicht unsere gemeinsame Vision, die Netzkonnektivität zu erneuern undzu transformieren, und sie stärkt das wachsende Vertrauen der Kunden in unsereProzess- und Fertigungstechnologie", sagte Sachin Katti, Senior Vice Presidentund General Manager der Network and Edge Group bei Intel. "Wir freuen uns aufdie Zusammenarbeit mit Ericsson, einem führenden Unternehmen der Branche, um