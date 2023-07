CordenPharma richtet Expertengremium für Technologie und Wissenschaft auf sechs Technologieplattformen ein

BASEL, Schweiz, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ -- CordenPharma, ein führendes pharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), hat einen neuen Technologie- und Wissenschaftsbeirat (Technology & Science Advisory Board, TSAB) mit acht erstklassigen Experten aus dem akademischen Bereich und der Industrie ins Leben gerufen, die strategische Beratung und wissenschaftliche Expertise bereitstellen werden, um das kontinuierliche Wachstum und die Innovation des Unternehmens voranzutreiben.

Die Gründung des Technology & Science Advisory Board ist das Ergebnis des Engagements von CordenPharma, an der Spitze der Pharma- und Biotechnologie-Industrie zu bleiben. Durch die Nutzung des Wissens und der Erkenntnisse von renommierten Wissenschaftlern und Branchenführern aus dem akademischen und kommerziellen Sektor will das Unternehmen seine Fähigkeiten in der effizienten Entwicklung und Herstellung von APIs, Lipid Excipients, Arzneimitteln und integrierter Versorgung verbessern, um die komplexen Modalitäten seines breiten pharmazeutischen Kundenstamms zu unterstützen.

Das TSAB von CordenPharma setzt sich aus acht wissenschaftlichen Experten verschiedener Disziplinen zusammen, darunter Chemie, Pharmakologie, Biotechnologie und regulatorische Angelegenheiten.

Ihre kollektive Expertise wird wertvolle Einblicke in aufkommende Trends, Spitzentechnologien und regulatorische Fortschritte auf allen sechs CordenPharma-Technologieplattformen bieten. Diese Zusammenarbeit wird es dem CDMO weiter ermöglichen, Entwicklungen in der Branche zu antizipieren und sicherzustellen, dass sie auf die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden und ihrer lebensrettenden Medikamente vorbereitet ist.

Zu den acht neuen Vorstandsmitgliedern gehören international renommierte Experten in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Peptide, Oligonukleotide, Lipide, injizierbare Lipid-Nanopartikel (LNPs), RNA-Medikamentenverabreichung, hochwirksame orale Feststoffdosen (Oral Solid Dose, OSD), Flow-Chemie und kleine Moleküle. Das Gremium wird sich zunächst mit naturwissenschaftlichen Bereichen befassen, aber es wird in Zukunft auch Bioinformatik, einschließlich KI und maschinelles Lernen untersuchen.