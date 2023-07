Mittelstand bei Erschließung des Wasserstoffkernnetzes nicht vergessen

Berlin (ots) - Energieintensive mittelständische Betriebe sind aufgrund hoher

Energiekosten in ihrer Existenz bedroht. Deshalb hoffen viele Unternehmen, etwa

aus der Glas-, Stahl-, Chemie- oder Zementindustrie, dass die Fortschreibung der

Nationalen Wasserstoffstrategie für eine zukunftssichere und günstigere

Energieversorgung in Zukunft sorgen wird.



"Der Mittelstand muss auch bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie eine

tragende Rolle spielen", sagte Christoph Ahlhaus, Vorsitzender der

Bundesgeschäftsführung des BVMW. "Gerade industrielle Betriebe im ländlichen

Raum sind gefährdet, wenn sie keinen Anschluss an die Wasserstoffinfrastruktur

vorfinden", so Ahlhaus.