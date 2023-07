Consolidated Lithium Metals mit neuer Webseite und Investor Deck

26. Juli 2023 - Toronto, Kanada / IRW-Press / - Consolidated Lithium Metals Inc. (TSXV: CLM | OTCQB: JOFF | FWB: Z36) („CLM“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die von den Aktionären bei der jüngsten Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung genehmigte Änderung des Firmennamens nun offiziell vollzogen und das Börsensymbol an der TSX Venture Exchange („TSXV“) in „CLM“ geändert wurde.

Herr Quesnel, der Executive Chairman des Unternehmens, erklärt: „Es freut uns, dass die Aktionäre der Namensänderung unseres Unternehmens zugestimmt haben. Consolidated Lithium Metals ist ein Name, der unser Hauptaugenmerk als Organisation widerspiegelt, nämlich die Erschließung der nächsten Lithiummine Nordamerikas. Unsere vier Konzessionsgebiete im Explorationsstadium, die sich allesamt in der bergbaufreundlichen Region Abitibi-Témiscamingue in der kanadischen Provinz Quebec befinden, liegen in nächster Nähe zu der von Sayona Mining betriebenen Mine North American Lithium, dem größten Lithiumbergbaubetrieb Kanadas.“

CEO Rene Bharti meint dazu: „Wir sind sehr stolz, dass wir uns das Börsenkürzel CLM sichern konnten, mit dem unseren Executive Chairman eine wunderbare Geschichte verbindet. Herr Quesnel war maßgeblich am Aufbau und Verkauf der Firma Consolidated Thompson Iron Ore beteiligt. Das Team von Consolidated Lithium Metals, das vor kurzem von Herrn Quesnel als Executive Chairman verstärkt wurde, ist in der einzigartigen Lage, möglicherweise Kanadas nächsten Lithiumproduktionsbetrieb hervorzubringen. Wir hoffen natürlich, dass der neue Name den Aktionären zugute kommen wird, wo wir doch die größte Lithiumkonzessionsfläche in Quebec besitzen, die den größten Lithiumbergbaubetrieb Kanadas fast vollständig umschließt, und eine der größten Lithium-Bohrkampagnen in der Geschichte Quebecs eingeleitet haben. Wie unser Name schon sagt, planen wir eine strategische Zusammenlegung von Lithiumprojekten und werden die einzigartige Infrastruktur, über die wir gemeinsam mit unserem Partner North American Lithium verfügen, entsprechend nutzen.“

Neue Webseite & Firmenpräsentation

Des Weiteren möchte Consolidated Lithium Metals Inc. die Einrichtung einer neuen Webseite (www.consolidatedlithium.com) bekannt geben, auf der die Aktionäre auch die neueste Firmenpräsentation vorfinden.