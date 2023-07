Zahlen und Aktienrückkäufe treiben Deutsche-Bank-Erholung an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein gut gelaufenes Investmentbanking und angekündigte Aktienrückkäufe haben am Mittwoch die Aktien der Deutschen Bank unter die Spitzenwerte im Dax getrieben. Nach anfänglichen Verlusten drehten die Papiere ins Plus. Am frühen Nachmittag legten sie um 1,2 Prozent auf 10,528 Euro zu und setzten damit ihren seit einigen Wochen anhaltenden Erholungskurs fort. In vergangenen drei Wochen verteuerte sich die Aktie um rund 16 Prozent.

