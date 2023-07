ROM (dpa-AFX) - In dem Strafprozess um den verlustreichen Immobilien-Deal des Vatikans in London droht dem angeklagten Kardinal Giovanni Angelo Becciu eine mehrjährige Haftstrafe. Sieben Jahre und drei Monate Haft forderte Vatikan-Strafverfolger Alessandro Diddi am Mittwoch bei der Anhörung. In dem seit Mitte 2021 laufenden Mammutprozess werden dem italienischen Kirchenmann im Zusammenhang mit der Investition in eine Luxusimmobilie Amtsmissbrauch sowie Veruntreuung vorgeworfen.

In dem Prozess geht es im Kern um den verlustreichen Kauf einer Luxusimmobilie im Londoner Stadtteil Chelsea durch das vatikanische Staatssekretariat. In diesem war Becciu zwischen 2011 und 2018 als Substitut ein wichtiger Abteilungsleiter. Er galt als Nummer zwei in der mächtigen Behörde. Der Deal ging schief, weil der Vatikan mehr Geld investierte als geplant. Am Ende stand ein Verlust von mehr als 100 Millionen Euro. Mittlerweile wurde das Gebäude wieder verkauft.