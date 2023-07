Kreditvergabe der Südwest-Sparkassen bricht deutlich ein

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Kreditvergabe der Sparkassen im Südwesten ist erneut deutlich eingebrochen. Die Zusagen für neue Kredite sind im ersten Halbjahr 2023 um mehr als 40 Prozent zurückgegangen, wie der Sparkassenverband Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilte. Von Januar bis Juni vergaben die Sparkassen im Land demnach Kredite in Höhe von 11,1 Milliarden Euro - im Vorjahreszeitraum waren es noch 19,4 Milliarden Euro. Bereits im zweiten Halbjahr 2022 waren Kredite wegen Inflation und anziehender Baupreise weniger gefragt.

Der starke Rückgang bei der Finanzierung von privatem Wohnungsbau dürfte auch darauf zurückgehen, dass es in der ersten Jahreshälfte 2022 einen Höchststand bei der Vergabe gegeben hatte. Damals hatten sich viele Menschen in Erwartung steigender Zinsen noch Kredite zu günstigeren Konditionen gesichert. Mit mehr als 55 Prozent fällt der Rückgang jedoch auch im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2021 noch mehr als deutlich aus.

Insgesamt hatten die 50 Sparkassen im Land Ende Juni Kredite von mehr als 163,8 Milliarden Euro in ihren Büchern. Das Plus von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sei aber Folge der hohen Kreditzusagen aus dem Jahr 2022. Der Bestand an Kundeneinlagen stieg in der Zeit um 1,8 Prozent auf rund 169 Milliarden Euro. Die Einlagen von Privatkunden gingen aber um rund 500 Millionen Euro oder 0,4 Prozent zurück.

Schneider führte das unter anderem auf die sinkende Sparfähigkeit in der Bevölkerung zurück. "Die meisten Menschen brauchen mittlerweile das komplette Geld für das Bestreben des Lebensunterhaltes", sagte er. Die Sparkassen haben nach eigenen Angaben mehr als fünf Millionen Privat- und Unternehmenskunden in Baden-Württemberg./jwe/DP/ngu