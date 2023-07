Fruchtsafthersteller erwarten mit 300.000 Tonnen eine kleine Streuobsternte (FOTO)

Bonn (ots) - Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) hat

seine Fruchtbehangschätzungen diese Woche abgeschlossen und prognostiziert für

den Herbst eine schwache Streuobsternte von rund 300.000 Tonnen. "In den

vergangenen Jahren wiederholen sich leider zunehmend schwache Apfelernten im

Streuobstbereich, was für die heimischen Fruchtsafthersteller die

Apfelsaftproduktion erschwert, da sie ihre Lagertanks in den vergangenen Jahren

nicht ausreichend auffüllen konnten", beschreibt VdF-Geschäftsführer Klaus

Heitlinger den Ausblick auf die Streuobstsaison 2023.



Wesentlicher Faktor für die schlechte Ernte ist die fehlende Wasserversorgung,

aufgrund derer die Bäume nach vier trockenen Sommern mit unzureichenden

Niederschlagsmengen nicht mehr ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt werden. So

ist in einigen Gebieten der Grundwasserspiegel um ein bis zwei Meter gesunken,

was es den Wurzeln unmöglich macht, diese Wasserspeicher zu erreichen. Zudem hat

sich in den vergangenen Jahren der Beginn der Blüte um rund zwei Wochen

vorverlagert, sodass die empfindlichen Blüten durch die kalten Nächte gefährdet

waren. Diese Faktoren führten zusammen mit dem seit März nahezu permanent

anhaltendem Wind zu einem verstärkten Abwurf von Früchten. Dieses Phänomen ist

auch als Junifall bekannt, wenn die Bäume gesunde Früchte abwerfen, um die

verbleibenden Äpfel ausreichend versorgen zu können.