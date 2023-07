Sysdig kündigt generativen KI-Assistenten für Cloud-Sicherheit an

San Francisco (ots) - Das neue Sysdig Sage deckt versteckte Risiken und

Angriffspfade auf, indem es Runtime Insights mit einer KI-Architektur

kombiniert, und ermöglicht dabei Benutzerinteraktionen über LLMs



Sysdig, ein führender Anbieter von Cloud-Security Lösungen, kündigte heute

Sysdig Sage (https://sysdig.com/sage/) an, einen generativen KI-Assistenten, der

auf einer einzigartigen KI-Architektur basiert. Sage wurde speziell für

Cloud-Sicherheit entwickelt und geht über typische KI-Chatbots hinaus. Es nutzt

mehrstufige Schlussfolgerungen und bereichsübergreifende Korrelationen, um

Cloud-spezifische Risiken schnell zu erkennen, zu priorisieren und zu beheben.

Sage nutzt die Leistungsfähigkeit von Sysdigs Runtime Insights, um versteckte

Verbindungen zwischen Risiken und Sicherheitsereignissen aufzudecken, die

andernfalls unentdeckt bleiben würden.





Generative KI-Architektur für erhöhte Cloud-SicherheitDie generative KI-Architektur geht über Standard-KI-Chatbots hinaus. Stattdessenverwendet Sysdig Sage einen einzigartigen Mensch-zu-KI-Controller, derBenutzerinteraktionen mit LLMs vermittelt, um maßgeschneiderte Empfehlungen zugeben.- Verwendet mehrstufiges Schlussfolgern : Sysdig Sage nutzt mehrstufigesSchlussfolgern, einen iterativen Prozess, der relevanten Kontext liefert, umversteckte Zusammenhänge aufzudecken, Risiken zu priorisieren undUntersuchungen zu beschleunigen. So können beispielsweise Risikofaktorenentlang mehrerer Angriffspfade untersucht werden, einschließlich Spuren vonscheinbar risikoarmen Ereignissen, die in ihrer Gesamtheit ein erheblichesRisiko darstellen.- Führt eine Multidomain-Korrelation durch : Sysdig Sage aggregiert undanalysiert Telemetrie aus mehreren Domänen, einschließlich Schwachstellen,Compliance, Berechtigungen und Laufzeit. Anstatt Zeit mit dem Kontextwechselzwischen mehreren Tools zu verschwenden oder sich auf die Nachbearbeitung vonProtokollen zu verlassen, erhalten die Benutzer relevante Daten, so dass siezeitnah handeln können.- Maßgeschneiderte Erkennung mit Open Source Falco : Das kollektive Wissen derOpen-Source-Community von Falco ist in Sysdig Sage sofort integriert. SysdigSage kann die Falco-Erkennungsregeln für die Umgebung des Benutzersoptimieren, so dass er Bedrohungen und Angriffe früher erkennen kann. Falcowurde ursprünglich von Sysdig entwickelt und ist die Open-Source-Lösung fürdie Erkennung von Cloud-Bedrohungen mit mehr als 65 Millionen Downloads.- Ergreift notwendige Maßnahmen : Sysdig Sage ergreift Maßnahmen, nachdem esRisiken erkannt hat und liefert Handlungsempfehlungen. Benutzer können dieAusführung der Maßnahmen genehmigen, was Zeit spart.