UPPAbaby Partners kooperiert mit der ehemaligen Profifußballerin (Pro-Soccer Player) Leslie Osborne für eine Markenkampagne

ROCKLAND, Maine, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die neueste Markenkampagne von UPPAbaby mit dem Titel „My Hope" (Meine Hoffnung) basiert auf der Mission „Parenthood, Understood" (Elternschaft, verstanden) und zeigt Leslie Osborne, eine ehemalige Profifußballerin, die sich in eine erfolgreiche Geschäftsfrau und dreifache Mutter entwickelt hat, und ihre Hoffnungen und Sehnsüchte für ihre Mädchen teilt. Leslie hält viele Titel inne, darunter College-Meisterin, ehemalige Spielerin der US-Frauenfußballnationalmannschaft (US Women's National Soccer Team) und Spielerin in der Frauenfußball-Weltmeisterschaft (Women's World Cup), Sportmoderatorin, Mitbegründerin von Hustle Beauty und Bay FC, dem neuesten Team der National Women's Soccer League, aber ihr Lieblingstitel ist „Mutter". Indem sie ein Gleichgewicht zwischen Familie und dem Besitz und der Gründung erfolgreicher Unternehmen, sowie ihrem aktiven Engagement in der Fußballgemeinschaft findet, ist Leslie die Verkörperung der Grundpfeiler von UPPAbaby.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9185752-uppababy-soccer-community-leslie-osborne-brand-campaign/

„Als UPPAbaby an mich herantrat, um meine Geschichte als Mutter, ehemalige Profi-Sportlerin und Geschäftsfrau zu erzählen und da ich weiß, wofür sie als Unternehmen stehen, machte die Partnerschaft einfach Sinn", sagt Leslie über ihre Zusammenarbeit mit der Marke für Kinder. „Als ich vor fast sieben Jahren meine erste Tochter bekam, ermöglichten mir die Produkte von UPPAbaby, das Beste aus beiden Welten zu haben und nicht den einen ‚Job' dem anderen zu opfern. Sie haben Produkte entwickelt, die es Eltern ermöglichen, sich in der neuen Welt des Elternseins zurechtzufinden, insbesondere in den ersten Jahren."

UPPAbaby unterstützt alle „Soccer Moms", ob sie nun reisende Mütter, berufstätige Mütter, Hausfrauen oder irgendwo dazwischen sind. Wenn die Kinder von Leslie in ihre Fußstapfen als Profifußballer treten wollen oder andere Träume haben, die sie lieben lernen, hofft sie, dass sie etwas finden, das sie genauso glücklich macht wie sie selbst – und sie wird sie zusammen mit UPPAbaby bei jedem Schritt auf dem Weg dorthin bejubeln.

„Wir freuen uns, Leslie und ihre Familie weiterhin unterstützen zu können, wenn sie diesen Sommer nach Australien geht, um dort ihre Arbeit als Sportmoderatorin fortzusetzen. Leslie und viele der Frauen in der Fußball-Community sind Mütter, die beweisen, dass man seine Träume leben und eine Familie gründen kann", sagte Joseph Alcantara, Global Director of Marketing and Communications von UPPAbaby. „Sie müssen Ihre Karriere (was auch immer das sein mag!) nicht aufgeben, wenn Sie das nicht wollen. Viele Frauen haben ihren Weg zurück zu dem gefunden, was sie lieben, und gezeigt, dass sie Elternsein und Karriere unter einen Hut bringen können. Auf oder neben dem Fußballplatz. Wir freuen uns darauf, Leslie und das US-Team im nächsten Monat anzufeuern."

Um mehr über UPPAbaby zu erfahren und „My Hope" zu sehen, besuchen Sie hier den YouTube-Kanal von UPPAbaby und folgen Sie UPPAbaby auf LinkedIn (UPPAbaby), Instagram (@uppababy) und Facebook (@UPPAbaby). Bitte folgen Sie Leslie in den sozialen Medien, auf Instagram (@leslieosborne12), auf Twitter (@leslieosborne12), auf Facebook (@LeslieOsborneLewisOfficial) und auf LinkedIn (Leslie Osborne Lewis). „My Hope" ist eine Produktion des globalen Marketing- und Kommunikationsteams von UPPAbaby in Zusammenarbeit mit Long Haul Films.

Informationen zu UPPAbaby

UPPAbaby ist ein globales Unternehmen mit kleinstädtischen Wurzeln, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von Eltern zu verbessern, indem es die intelligenteste Kinderausstattung auf dem Markt entwickelt. Unsere Produkte sind intuitiv gestaltet und fachmännisch verarbeitet, mit Funktionen, auf die sich Eltern verlassen können. UPPAbaby wurde 2006 gegründet, um Produkte zu entwickeln, die das Leben mit Kindern einfacher, modischer und sogar mehr Spaß machen.

