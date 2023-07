Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 35 357 Punkte. Am Dienstag hatte der Leitindex zeitweise den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht, aber nur ein knappes Plus ins Ziel gerettet. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG nach den etwas deutlicheren Vortagsgewinnen 0,3 Prozent im Minus bei 15 519 Punkten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der an diesem Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zeichnet sich ein schwächerer Handelsauftakt an den New Yorker Börsen ab. Die Anleger müssen zudem etliche Quartalsberichte verdauen.

