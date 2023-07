ESSEN - Nach einem unerwartet starken zweiten Quartal hebt der Energiekonzern RWE seine Ziele für das laufende Jahr an. Vor allem hohe Margen in der Stromerzeugung durch Wasser, Biomasse und Gas gaben in den vergangenen Monaten Rückenwind. Außerdem lief der Handel mit Energie besser als erwartet, wie der Konzern überraschend am Dienstagabend in Essen mitteilte. Die Stromerzeugung durch Wind und Sonne entwickelte sich hingegen wegen schwacher Windverhältnisse und geringerer Absatzpreise bislang nicht ganz so positiv. Die RWE-Aktie legte am Mittwochmorgen kräftig zu.

ELLWANGEN - Der kriselnde Batteriekonzern Varta blickt wegen einer schwachen Nachfrage noch pessimistischer auf das Jahr 2023. So soll der Umsatz nur noch das untere Ende der angepeilten Spanne erreichen, der bereinigte operative Gewinn könnte sogar entgegen früherer Erwartungen im schlimmsten Fall einbrechen. Zwar versuchte die Konzernführung Optimismus zu verbreiten und hofft auf ein besseres zweites Halbjahr, die nun schon zweite Zielsenkung in diesem Jahr nahmen die Anleger an der Börse dem Unternehmen aber übel.

FRANKFURT - Die Deutsche Bank sieht sich trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal auf Kurs. Insgesamt sei der Ausblick für das laufende Jahr im Ton vielleicht sogar etwas optimistischer als noch vor drei Monaten, sagte Finanzvorstand James von Moltke am Mittwoch bei der Vorstellung der Quartalszahlen. An ihrem Sparkurs hält die Bank unter anderem mit einem Abbau von Stellen in kundenfernen Bereichen fest. "Wir konzentrieren uns auf die Umsetzung unserer Kostenagenda", sagte der Finanzvorstand. An der Börse konnte das Institut damit aber nicht überzeugen.

STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche AG gibt sich nach einem spürbaren Anstieg von Umsatz und Gewinn in den ersten sechs Monaten vorsichtig für den Rest des Jahres. Man müsse sich zwar keine Sorgen um das zweite Halbjahr machen, sagte Finanzchef Lutz Meschke am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Dennoch bleibe Porsche wegen des herausfordernden Marktumfelds vorsichtig. Die Prognosen ließ das Management unangetastet, obwohl die operative Gewinnmarge im ersten Halbjahr am oberen Ende der Prognosebandbreite lag und im zweiten Halbjahr Preiserhöhungen greifen dürften.

ATLANTA - Coca-Cola hegt höhere Erwartungen für das laufende Jahr. Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte soll der Umsatz dieses Jahr jetzt acht bis neun Prozent zulegen, teilte der US-Getränkekonzern am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen in Atlanta mit. Bislang war das Management von sieben bis acht Prozent Umsatzplus im Vergleich zu 2022 ausgegangen. In den drei Monaten bis Ende Juni erwirtschaftete Coca-Cola mit 12 Milliarden US-Dollar (rund elf Mrd Euro) Umsatz gut sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - aus eigener Kraft habe das Plus elf Prozent betragen. Ein Großteil des Anstiegs geht auf höhere Preise zurück. Der Gewinn kletterte um rund ein Drittel auf etwas mehr als zweieinhalb Milliarden Dollar. Umsatz und Ergebnis übertrafen die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte vorbörslich zwei Prozent zu.

FRANKFURT - Ein günstiges Marktumfeld hat bei der Deutschen Börse auch im zweiten Quartal die Gewinne sprudeln lassen. Vor allem die Zinserträge aus dem Bankgeschäft spielten dem Börsenbetreiber in die Karten, weshalb er zum zweiten Mal dieses Jahr seine Ziele erhöhte. Allerdings schnitt er auch in anderen Segmenten besser ab als von Analysten erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten am Mittwoch gut an.

PARIS - Der französische Luxusgüter-Konzern LVMH ist im zweiten Quartal trotz Schwierigkeiten im US-Geschäft stärker gewachsen als erwartet. Vor allem in China waren die teure Kleidung und Luxus-Handtaschen des Konzerns gefragt, teilte der Anbieter von Marken wie Louis Vuitton, Rimowa-Koffern und Hennessy Cognac am Dienstagabend nach Börsenschluss in Paris mit. In den USA kühlte sich die Nachfrage der Kunden hingegen ab. Die Aktie des EuroStoxx 50-Schwergewichts gab in den ersten Handelsminuten bis zu vier Prozent auf 819 Euro nach.

MÜNCHEN/WOLFSBURG - Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton wird nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im ersten Halbjahr etwas zuversichtlicher für den Rest des Jahres. Zwar bestätigten die Münchener am Mittwoch ihren Umsatzausblick, bei der bereinigten operativen Ergebnismarge und dem Mittelzufluss aus dem Fahrzeuggeschäft rechnet das Management um Chef Christian Levin aber eher mit dem oberen Ende der Prognosebandbreiten. Die Aktie legte in einem schwachen Markt zu.

MÜNCHEN - Das jüngste Problem an den Antrieben vieler Airbus-Mittelstreckenjets macht dem Münchner Triebwerksbauer MTU trotz glänzender Geschäftszahlen zu schaffen. Wegen des Materialmangels müssten weltweit rund 1200 Turbinen überprüft werden, erklärte MTU-Chef Lars Wagner am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zur Quartalsbilanz des Dax-Konzerns in München. MTU baut zusammen mit seinem Partner Pratt & Whitney aus den USA die Antriebe vom Typ PW1100G-JM, die etwa jeden zweiten Airbus-Jet aus der Modellfamilie A320neo antreiben. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an.

PARIS - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im ersten Halbjahr von kräftigen Preiserhöhungen profitiert. Allerdings ging der Absatz etwas zurück. Insgesamt stieg der Erlös um 6,3 Prozent auf knapp 14,2 Milliarden Euro, wie Danone am Mittwoch in Paris mitteilte. Dabei belasteten ungünstige Wechselkurse, denn auf vergleichbarer Basis legte der Umsatz um 8,4 Prozent zu. Analysten hatten hier mit etwas weniger gerechnet. Dabei wuchs das Wassergeschäft von allen drei Geschäftsbereichen am schnellsten, angeführt von Marken wie Evian. Die Aktie gab nach.

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma hat nach einem starken Umsatzwachstum im zweiten Quartal seinen Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt, jedoch Luft nach oben gelassen. So stellte das Unternehmen am Mittwoch bei der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen eine Erhöhung der Prognose in Aussicht, "sollten sich die Geschäfte im dritten Quartal weiter positiv entwickeln". Die Ergebnisse werden unterdessen vorerst weiter durch hohe Rabatte und gestiegene Kosten belastet. Bei den überhängigen Lagerbeständen zeichnet sich hingegen eine Normalisierung ab.

AMSTERDAM - Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway hat im ersten Halbjahr den Sprung in die operative Gewinnzone geschafft und damit die Erwartungen übertroffen. Allerdings ging die Nachfrage und das Interesse der Kunden zurück. Die Zahl der Bestellungen, der Bruttotransaktionswert (GTV, Gross Transaction Value) sowie der Konzernerlös waren deutlich rückläufig. Unterdessen muss sich der Lieferdienst einen neuen Finanzchef suchen. Die Nachrichten sorgten an der Börse dennoch für gute Stimmung.

MÜNCHEN - Telefonica Deutschland (O2) hat erneut Hunderttausende Kunden gewonnen und den Umsatz im abgeschlossenen Quartal gesteigert. Konzernchef Markus Haas nahm die bisherige Performance zum Anlass für eine etwas optimistischere Jahresprognose. Die Aktie des Telekomkonzerns legte im frühen Handel am Mittwoch um gut zwei Prozent zu.

MOUNTAIN VIEW - Google kann sich weiter auf seine Stärken verlassen: Im vergangenen Quartal gab es deutliche Zuwächse bei Werbung rund um die Internetsuche und bei der Videoplattform Youtube. Zugleich gelangen dem Internet-Riesen Fortschritte im Cloud-Geschäft - und auch die Verluste bei anderen Projekten des Mutterkonzerns Alphabet wurden gedrückt.

REDMOND - Microsoft setzt auf einen langfristigen Schub für sein Geschäft durch KI-Software wie ChatGPT. So erhöhe der Einsatz von Programmen mit Künstlicher Intelligenz den Bedarf an Cloud-Infrastruktur etwa von Microsofts Plattform Azure, sagte Firmenchef Satya Nadella. Es wäre ein willkommener Rückenwind für Azure, denn Microsofts langjähriger Wachstumstreiber liefert kleinere Zuwachsraten ab.

ARLINGTON - Der angeschlagene US-Flugzeugbauer Boeing hat im zweiten Quartal erneut rote Zahlen geschrieben. Probleme in den Lieferketten, gestiegene Kosten für ein militärisches Trainingsflugzeug und eine Tarnkappendrohne sowie andere Sonderposten führten unter dem Strich zu einem Verlust von 149 Millionen US-Dollar (rund 135 Mio Euro), wie Boeing am Mittwoch in Arlington mitteilte. Schon im ersten Quartal hatte der Konzern einen Verlust erlitten, nachdem er von 2019 bis 2022 bereits vier Jahre in Folge in den roten Zahlen gesteckt hatte. Dennoch sprach Boeing-Chef Dave Calhoun von einem "soliden zweiten Quartal".

Weitere Meldungen



-Pharmahersteller GSK übertrifft Erwartungen - Ziele angehoben -Deutsche-Bank-Tochter DWS sammelt erneut mehr Kundengelder ein -Nissan investiert mehr als halbe Milliarde Euro in Renaults Elektroautosparte -Südkoreanischer Autobauer Hyundai erzielt Rekordergebnis -Tabakkonzern BAT profitiert von Zigarettenalternativen -Träge chinesische Wirtschaft lastet auf Gewinn des Bergbaukonzerns Rio Tinto -Santander steigert Gewinn dank hoher Zinsen deutlich - Erwartung übertroffen -Kreditkartenanbieter Visa steigert Umsatz und Gewinn deutlich -Texas Instruments setzt weniger um - Gewinn bricht ein -ROUNDUP: Snap schließt weiteren Umsatzrückgang nicht aus - Aktie stürzt ab -Deutsches Havariekommando beobachtet Feuer auf Frachter bei Ameland -London: Russische Schwarzmeerflotte bereitet sich auf Blockade vor -EssilorLuxottica wächst stärker als erwartet

-ROUNDUP: HVB-Mutter Unicredit erhöht erneut Prognose - Aktie steigt weiter -ROUNDUP: Verstaatlichter Versorger Uniper erwartet 2023 Milliardengewinn -ROUNDUP: Aston Martin schlägt sich trotz Verlust besser als gedacht -AT&T übertrifft mit freiem Mittelzufluss Erwartungen - Neukunden schwächer -VW-Konzern will Elektroprobleme in China mit Xpeng-Einstieg in den Griff kriegen -Kreditvergabe der Südwest-Sparkassen bricht deutlich ein -Drogeriemarkt dm darf Eigenmarke nicht als 'umweltneutral' bewerben -BGH: Schlüsselklau ermöglicht - Hausratversicherung muss nicht zahlen -Strack-Zimmermann: Rüstungsverträge erst ab 50 Millionen vorlegen -Piloten-Tarifabschluss bei Lufthansa ohne Streiks möglich -Opel-Mutter Stellantis mit Rekordwerten - Aktie an EuroStoxx-50-Spitze -Sat.1 und ProSieben interviewen Spitzenpolitiker - neue Reihe -SK Hynix profitiert von KI-Boom - klassische Speicherchips schwächeln weiter -ROUNDUP 2: Regierung verdoppelt Ziel für Wasserstoff-Produktionskapazität -Habeck rechnet mit schnellerem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft -Liebesgrüße aus Seoul: Was Koreas Netflix-Romanzen so besonders macht -Kärcher steigert Umsatz - Marktumfeld bleibt angespannt -Polen beschwert sich über deutsche Müllexporte

-Britischer Konsumgüterkonzern Reckitt wächst weiter - Aktie gibt nach -ROUNDUP/Intershop: Kunden investieren weniger in den Internethandel -Früherer Tabakmanager wird neuer Paulaner-Chef

-Reichweite der Zeitungen in Deutschland leicht gesunken -Porsche will größer in Batteriezellenfertigung einsteigen - Investorensuche -Samsung will eine Million Falt-Smartphones in Deutschland verkaufen -ROUNDUP: Lage in den griechischen Brandgebieten leicht entspannt -Organisation MSC warnt vor Folgen des Klimawandels für Fische -Scheidende RBB-Chefin: Ohne Rundfunkbeitragsplus käme neue Sparrunde -Skandal um Konto-Schließung von Nigel Farage kostet Bankchefin Job -BayernLB hofft auf neuerliche Milliarde

-Bürgermeister: Sinken von brennendem Autofrachter wäre das Schlimmste -Streit um Wiederzulassung: Efsa veröffentlicht Glyphosat-Studie°

