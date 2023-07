Retouren sind ein Milliardengeschäft - Konstantinos Vasiadis verrät, wie das Business mit den Rücksendungen richtig anläuft (FOTO)

Nürnberg (ots) - Längst bietet auch das Retourengeschäft spannende Möglichkeiten

zur Gewinnmaximierung - doch kaum jemand nutzt sie. Als Geschäftsführer der

Elvinci.de GmbH unterstützt Konstantinos Vasiadis Händler und Lieferanten dabei,

das volle Potenzial aus ihren Rücksendungen zu schöpfen, ihre Effizienz zu

steigern und vermeidbare Verluste auszumerzen. Doch worauf kommt es dabei in der

Praxis wirklich an?



Retouren sind nicht länger bloße Nebenerscheinungen des Online-Handels - sie

sind zu einem florierenden Milliardengeschäft aufgestiegen. Mit der wachsenden

Bequemlichkeit, Produkte online zu bestellen und bei Nichtgefallen

zurückzusenden, sind Rücksendungen somit zu einem zentralen Aspekt der digitalen

Shopping-Erfahrung geworden. So erkennen immer mehr Online-Händler das enorme

Potenzial, das in diesem Sektor liegt, und versuchen, dieses für ihre

Geschäftsmodelle zu nutzen. Die Rücksendungen werden demnach als Möglichkeit

gesehen, den Kundenkontakt zu vertiefen, die Kundenbindung zu stärken und sogar

zusätzliche Umsätze zu generieren. Trotzdem stehen viele Online-Händler vor

einem großen Dilemma: Wie kann man das Geschäft mit den Retouren effektiv

handhaben? Trotz der besten Absichten und Investitionen scheitern viele an der

Herausforderung, das Rücksendeverfahren zu optimieren und gleichzeitig die

Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. "Laut Statistiken kehren mehr als 30

Prozent der online gekauften Produkte wieder zum Händler zurück. Finden sie also

keine zielführende Lösung hierfür, belastet sie das nicht nur in logistischer

Hinsicht - vielmehr verschenken sie damit eine Menge zusätzliches

Umsatzpotenzial", mahnt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de

GmbH.