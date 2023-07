JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu den erwartungsgemäß bestätigten Jahreszielen habe das Unternehmen angemerkt, diese könnten im Falle einer weiter günstigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal revidiert werden./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 08:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 08:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 57,92EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Olivia Townsend

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m