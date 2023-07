JPMORGAN stuft British American Tobacco auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco (BAT) nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe mit dem Ergebnis (EPS) positiv überrascht und den Ausblick sowie die mittelfristigen Ziele bestätigt, schrieb Analyst Jared Dinges am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Allerdings stünden im zweiten Halbjahr wohl Investitionen in Bereiche außerhalb des traditionellen Zigarettengeschäfts an, und die Finanzierungskosten dürften steigen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 07:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 30,85EUR gehandelt.