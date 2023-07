Mieterbund fordert strengere Vorschriften bei möblierten Wohnungen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Mieterbund fordert einen besseren Mieterschutz bei möblierten Wohnungen. Zwar gelte die Mietpreisbremse auch bei solchem Wohnraum, erklärte Präsident Lukas Siebenkotten am Mittwoch in Berlin. "Allerdings werden die mietpreisdämpfenden Regelungen derzeit in der Praxis oft umgangen, da der Möblierungszuschlag, der zusätzlich auf die Kaltmiete aufgeschlagen wird, im Mietvertrag nicht gesondert ausgewiesen werden muss."

Dadurch sei die Einhaltung der Mietpreisbremse ebenso wie die Angemessenheit des Möblierungszuschlags für Mieter nicht überprüfbar, weil sie erst Auskunft vom Vermieter über die Zusammensetzung der Miete verlangen müssten - notfalls per Klage, wovor viele Menschen zurückschreckten. Doch einige Vermieter umgingen die Mietpreisbremse über den Möblierungszuschlag, um besonders hohe Renditen zu erzielen.