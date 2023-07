Techem veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 CO2-Fußabdruck und Energieverbrauch weiter reduziert (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Doppelte Wesentlichkeit in Anlehnung an europäischen Nachhaltigkeitsstandard

(ESRS) als Grundlage für Anpassung von Nachhaltigkeitszielen

- Ratingagentur Morningstar Sustainalytics bewertet Techem mit einem ESG-Risiko

von 8,7 - "Negligible Risk" (vernachlässigbares Risiko) in Bezug auf

wesentliche finanzielle Auswirkungen durch ESG-Faktoren

- Techem Gruppe reduziert Energieverbrauch um 5,7 und CO2-Emissionen um 2,2

Prozent im Vergleich zum Vorjahr



Für seinen heute veröffentlichten dritten Nachhaltigkeitsbericht (https://www.te

chem.com/corp/en/sustainability/esg-report#carousel-reference-slider-a4a7686112-

item-059495a952) hat Techem, Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude,

seine Nachhaltigkeitsziele anhand einer doppelten Wesentlichkeit in Anlehnung an

den European Sustainability Reporting Standard (ESRS) angepasst. Dabei beginnt

Nachhaltigkeit und konsequenter Klimaschutz für die international agierende

Techem Gruppe im eigenen Unternehmen. Techem hat es sich daher zum Ziel gesetzt,

bis 2045 mindestens 90 Prozent seiner Emissionen zu reduzieren.