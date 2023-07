TDK Ventures investiert in die Industrie-5.0-Plattform von Infinite Uptime für digitale Intelligenz

Infinite Uptime revolutioniert industrielle Anwendungen mit seiner hochmodernen digitalen Intelligenzplattform, die Echtzeit-Fehlerdiagnose und Zuverlässigkeitsüberwachung für wichtige mechanische Geräte in einer integrierten, intelligenten Software-Plattform bietet

Die Plattform nutzt die Frequenzanalyse von Schwingungen, die von in wichtige Maschinen integrierten Sensoren überwacht werden, um Ausfälle vorherzusagen

TDK Ventures geht Partnerschaft mit Infinite Uptime ein, um die Einführung von Spitzentechnologien zu beschleunigen, die die Automatisierung, die Verringerung von Ausfallzeiten und die Steigerung der Nachhaltigkeit in der Fertigung und anderen Industriezweigen fördern

SAN JOSE, Kalifornien, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die TDK Corporation (TSE: 6762) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft TDK Ventures Inc. in das auf Industrie 5.0 fokussierte Start-up Infinite Uptime investiert hat. Die digitale Intelligenzplattform des Unternehmens nutzt modernste Sensortechnologie, fortschrittliche Analytik und Machine-Learning-Algorithmen, um wichtige mechanische Anlagen in industriellen Anwendungen zu überwachen, um Ausfälle zu antizipieren und umgehend zu beheben und so eine optimale Betriebszeit und überlegene Leistung sicherzustellen.

Die Predictive Maintenance (PdM)-Plattform von Infinite Uptime bietet zwei Schlüsselfunktionen innerhalb einer einzigen Plattform: Diagnostics as a Service (DaaS), das kritische Anlagen rund um die Uhr überwacht und das Vorhandensein von Fehlern meldet, und Digital Reliability Service (DRS), der präskriptive Maßnahmen/Interventionen und Einsparungen bei Ausfallzeiten bietet. Mit Hilfe der Frequenzanalyse von Schwingungen, die von in den wichtigen Maschinen integrierten Sensoren überwacht werden, erkennt die Plattform Verschlechterungen und drohende Ausfälle. Diese auf Physik basierende Datengrundlage treibt die KI-gestützte Entscheidungsfindung voran und ermöglicht es der Industrie, potenzielle Probleme proaktiv anzugehen und ihre Abläufe zu optimieren. Diese Fähigkeiten spielen eine entscheidende Rolle bei der Transformation der Industrie 5.0, um die Effizienz von Fertigung, Produktion und Industrie zu verbessern und gleichzeitig sauberere und nachhaltigere Praktiken durch Ressourcenoptimierung, Risikoerkennung/-minderung und Abfallreduzierung zu fördern.