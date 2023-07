DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem soliden zweiten Quartal, das im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sei und hob zudem den angehobenen Ausblick positiv hervor. Im Vergleich zu den Erwartungen sei der Absatz des Farben- und Lackekonzerns zwar besser ausgefallen, dies sei aber durch die höhere Wechselkurse und den Gegenwind durch die Hyperinflation in einigen Ländern wieder zunichte gemacht worden./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:52 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR gehandelt.