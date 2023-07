Ökonom Mohit Kumar vom US-Investmenthaus Jefferies geht indes weiter davon aus, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed mit der wohl erneuten Anhebung an diesem Mittwoch enden wird. Denn der US-Arbeitsmarkt sollte im dritten Quartal an Schwung verlieren und die Inflation weiter sinken. Auch die Experten der italienischen Bank Unicredit rechnen nach dem heutigen Zinsschritt nicht mit einer weiteren Erhöhung.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel mit minus 0,08 Prozent bei 35 410,62 Punkten. Am Dienstag hatte der Leitindex zeitweise den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht, aber nur ein knappes Plus ins Ziel gerettet. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab zur Wochenmitte nach den etwas deutlicheren Vortagsgewinnen um 0,34 Prozent auf 15 508,71 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 stand 0,14 Prozent tiefer auf 4561,03 Zählern.

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der an diesem Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed üben sich die Anleger an den US-Börsen in Zurückhaltung. Die Anleger verarbeiten zudem etliche Quartalsberichte großer Konzerne.

