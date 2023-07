Kraftstoffpreise steigen deutlich / Benzin klettert um 3,6 Cent, Diesel um 4,2 Cent / Ölpreis bei 83 US-Dollar / ADAC kritisiert Preisniveau als überhöht (FOTO)

München (ots) - Die Preise für Benzin und Diesel haben einen kräftigen Sprungnach oben gemacht. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise an dendeutschen Tankstellen zeigt, verteuerte sich ein Liter Super E10 seitvergangener Woche um 3,6 Cent und kostet aktuell im bundesweiten Mittel 1,825Euro. Der Preisanstieg bei Diesel-Kraftstoff fällt mit 4,2 Cent gegenüber derVorwoche noch deutlicher aus. Ein Liter kostet demnach derzeit im Schnitt 1,670Euro.Der Grund für die deutliche Verteuerung ist der Anstieg des Rohölpreises. EinBarrel der Sorte Brent kostet derzeit rund 83 US-Dollar. Das Preisniveau an denTankstellen ist jedoch aus Sicht des ADAC schon seit längerem deutlich überhöht,was der Mineralölbranche schon erhebliche Margen beschert hat. Ungeachtet derhöheren Rohölnotierungen sieht der ADAC damit Luft für Preissenkungen an denZapfsäulen, was die Autofahrerinnen und Autofahrer durch ihr Tankverhalten inihrem Sinne beeinflussen können.Sparwillige Autofahrer sollten nach Möglichkeit die Abendstunden zum Tankennutzen. Die günstigste Zeit dafür ist nach Angaben des ADAC zwischen 20 und 22Uhr. Aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig. In denMorgenstunden ist Sprit in aller Regel um einiges teurer.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der "ADAC Drive App", diedie Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügungstellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibtes auch unter https://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5567492OTS: ADAC