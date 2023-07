WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Juni gefallen. Es wurden 2,5 Prozent weniger neue Häuser verkauft als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 5,0 Prozent erwartet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer