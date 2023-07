Neue Daten von Heidrick & Struggles zeigen, dass CEOs zur Steigerung des Mitarbeiterengagements und Geschäftsergebnisses auf Kultur setzen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Chicago (ots/PRNewswire) -- Fast drei Viertel 71 %) der CEOs nannten die Unternehmenskultur alswichtigsten Faktor, der sich positiv auf die finanzielle Leistung auswirkt -2021 waren es noch 26 %.- Mehr als die Hälfte (59 %) halten es für sehr wichtig oder entscheidend, dieKultur direkt mit der Strategie zu verknüpfen, um finanzielle Vorteile zuerzielen.- Mehr als die Hälfte (53 %) gab an, dass ihr Fokus auf die Kultur dieMitarbeiterbindung deutlich verbessert hat, und das unabhängig vomArbeitsmodell - egal ob bei der Arbeit im Home Office, im Büro oder gemischt.Vor dem Hintergrund eines hybriden Arbeitsmodells und einer unsicherenWirtschaft ist die Unternehmenskultur wichtiger denn je, um das Engagement unddie Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unternehmensleistung unddie finanziellen Ergebnisse zu steigern. Dies geht aus einer neuen Umfrage unter500 globalen CEOs hervor, die heute von Heidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3928294-1&h=2030378269&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3928294-1%26h%3D136340296%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3662597-1%2526h%253D1071195078%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3457073-1%252526h%25253D2167626742%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fc212.net%2525252Fc%2525252Flink%2525252F%2525253Ft%2525253D0%25252526l%2525253Den%25252526o%2525253D3268494-1%25252526h%2525253D2870889604%25252526u%2525253Dhttp%252525253A%252525252F%252525252Fwww.heidrick.com%252525252F%25252526a%2525253DHeidrick%2525252B%2525252526%2525252BStruggles%252526a%25253DHeidrick%25252B%25252526%25252BStruggles%2526a%253DHeidrick%252B%252526%252BStruggles%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles&a=Heidrick+%26+Struggles) (Nasdaq: HSII), einem führenden Anbieter von internationalerFührungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, veröffentlicht wurde."Aligning culture with the bottom line: Putting people first" (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3928294-1&h=439058450&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3928294-1%26h%3D2770991168%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fview.ceros.com%252Fheidrick-and-struggles%252Fculture-survey-1%252Fp%252F1%26a%3D%2522Aligning%2Bculture%2Bwith%2Bthe%2Bbottom%2Bline%253A%2BPutting%2Bpeople%2Bfirst%2522&a=%E2%80%9EAligning+culture+with+the+bottom+line%3A+Putting+people+first%22) (Abstimmung der Kultur mit dem Geschäftsergebnis: Menschen an oberste Stelle