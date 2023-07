San Carlos/ Kalifornien/ USA (ots) - Der Umsatz beläuft sich auf 589 MillionenUS-Dollar, ein Anstieg von drei Prozent im Vorjahresvergleich.Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/press-releases/frost-sullivan-recognizes-check-point-software-technologies-as-a-leader-in-innovation-and-rd-for-cloud-native-application-protection/) (NASDAQ: CHKP), einweltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, gibt seineFinanzergebnisse für das zweite Quartal bis zum 30. Juni 2023 bekannt. DerGesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 589 MillionenUS-Dollar (532 Millionen Euro). 177 Millionen US-Dollar (160 Millionen Euro)gehen auf Produkt- und Lizenzeinnahmen zurück, ein Rückgang von zwölf Prozent imVorjahresvergleich. Die Einnahmen aus Sicherheitsabonnements stiegen dagegen um14 Prozent auf 239 Millionen US-Dollar (216 Millionen Euro)."Das zweite Quartal war mit einem Anstieg der Aktienrendite von über 22 Prozentsehr profitabel. Unsere Plattform-Sicherheitsstrategie war weiterhinerfolgreich, da die Infinity-Umsätze mehr als zehn Prozent des Gesamtumsatzes imQuartal ausmachten", sagt Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point. "Dieswurde noch unterstrichen durch einen 14-prozentigen Anstieg der Einnahmen ausSicherheitsabonnements, die unsere fortschrittlichen Sicherheitslösungen, wieThreatCloud AI, CloudGuard und Harmony E-Mail, umfassen. Damit konnten wir dieAuswirkungen von Kunden, die ihre Projekte zur Auffrischung derNetzwerksicherheit verschoben haben, etwas abmildern. Unsere Priorität bleibtes, das Umsatzwachstum zu steigern, indem wir einen präventiven Ansatz verfolgenund uns auf kollaborative IT-Sicherheit konzentrieren, bei der mehrere Produktezusammenarbeiten, um Schutz vor den raffiniertesten Bedrohungen zu bieten."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0mailto:info@kafka-kommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/5567507OTS: Check Point Software Technologies Ltd.