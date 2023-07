Die chinesische Yunhong-Gruppe treibt den weltweiten Einsatz für vollständige biologische Abbaubarkeit voran

Außerdem fand eine Konferenz über umweltfreundliche Wirtschaft statt, an der unter anderem der ehemalige französische Premierminister Jean-Pierre Raffarin und eine Wirtschaftsdelegation französischer Unternehmer teilnahmen.

WUXUE, China, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurde die Wirtschaftsvertretung von Guinea-Bissau im Pan-Health-Industriepark der Yunhong Group in Wuxue City in der zentralchinesischen Provinz Hubei eingeweiht. Das Unternehmen und Vertreter afrikanischer Länder haben sich auf eine Reihe von Kooperationen im Hinblick auf vollständigen Bioabbau geeinigt.

Die Yunhong Group, ein Mischkonzern mit Sitz in Wuxue City, hat bei der Entwicklung vollständig biologisch abbaubarer Materialien aufgrund von wissenschaftlicher und technologischer Innovation, kontinuierlicher Anwendung und Erforschung eine Reihe von Erfolgen erzielt, so Li Yubao, Vorstandsmitglied des Unternehmens.

Li sagte, die Unternehmensgruppe werde sich weiterhin um eine innovative, grüne und qualitativ hochwertige Entwicklung bemühen, die internationale Zusammenarbeit im Bereich der grünen Wirtschaft verstärken und gemeinsam in mehr Ländern investieren und Fabriken errichten, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern.

Jean-Pierre Raffarin stellte fest, die Branche für vollständig biologisch abbaubare Materialien habe unerschöpfliches Marktpotenzial und Entwicklungsraum.

Schwerpunkt der Yunhong-Gruppe liegt auf der vollständigen biologischen Abbaubarkeit. Es wurden bereits zahlreiche Verträge mit verschiedenen Ländern unterzeichnet, was die Vertrauenswürdigkeit der entsprechenden Produkte unterstreicht, wie er feststellte.

He Jingren, Leiter und Fachmann des Technologiezentrums des Unternehmens in der Provinz Hubei, stellte die Hintergründe der Entwicklung, die Produkttypen, die Eigenschaften und die Marktaussichten der vollständig biologisch abbaubaren Materialien von Yunhong vor. Dies zeigt, dass ihre Verbreitung und Anwendung eine neue Richtung und einen neuen Motor für die Förderung der globalen Kampagne zur Reduzierung des Kunststoffverbrauchs darstellen kann.

Chinas Streben in Bezug auf Kohlenstoffspitzen und Kohlenstoffneutralität demonstriert seinen Einsatz und seine Verantwortung als verantwortungsvolles großes Land, das von großer Bedeutung und weitreichender Wirkung ist. He fügte hinzu, dass Chinas Zeitplan, um den Scheitelpunkt der Kohlenstoffemissionen bis 2030 und die Kohlenstoffneutralität bis 2060 zu erreichen, die kürzeste Zeitspanne in der globalen Geschichte ist, um die Wende zu erreichen.

Das Industrialisierungsprojekt von Yunhong Group von vollständig biologisch abbaubaren Materialien entspricht den drei Industriestandards: Biokompatibilität, vollständiger biologischer Abbau oder kontrollierbarer Abbau sowie industrialisierte kontinuierliche Produktion.

Die Gruppe hat das Projekt der Industrialisierung von pflanzenbasierten, vollständig abbaubaren Materialien und Tischgeschirrverpackungsprodukten unabhängig entwickelt und über 60 Produkte eingeführt, die Catering, Lebensmittel, Hygiene, Materialien und Textilien, Agrotourismus und andere Bereiche umfassen.

Dieses Produkt nutzt die reichhaltige natürliche Stärke und Zellulose als Rohmaterial, wobei seine Einstufentechnologie die Produktionskosten effektiv senkt.

Bisher hat die Kerntechnologie des vollständigen biologischen Abbauprojekts von Yunhong vier chinesische Erfinderpatente und eine britische Erfinderpatentgenehmigung erhalten, und das US-Patent steht kurz vor der Prüfung.

Yunhong Group hat mit führenden inländischen Branchenverbänden zusammengearbeitet, um sieben Konzernstandards für den vollständigen biologischen Abbau zu entwickeln und zu veröffentlichen.Die Produkte der Gruppe haben die deutsche LFGB-Prüfung bestanden und die CE-Kennzeichnung der EU erhalten.

