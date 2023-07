Umkehrhypothek die Alternative zum Teilverkauf

Hamburg (ots) - Der Teilverkauf einer Immobilie kann je nach Vertrag Risiken

bergen. Für viele ältere Menschen ist die Umkehrhypothek deshalb die bessere

Option, so die Erfahrung der WIR WohnImmobilienRente GmbH.



Teilverkäufe sind eine Variante der verschiedenen Modelle der Immobilienrenten.

Menschen, die älter als 65 sind und eine eigene Immobilie besitzen, können damit

Geld aus ihrer Immobilie ziehen und gleichzeitig darin wohnen bleiben. Beim

Teilverkauf verkaufen sie in der Regel die Hälfte ihres Hauses oder ihrer

Wohnung und erhalten dafür eine Einmalzahlung sowie ein lebenslanges Wohn- oder

Nießbrauchrecht. Für den verkauften Teil der Immobilie müssen sie eine Miete an

den Käufer zahlen.