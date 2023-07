Coca-Cola hebt Jahresprognose an

ATLANTA (dpa-AFX) - Trotz einer gewissen Zurückhaltung der Verbraucher hegt Coca-Cola höhere Erwartungen an das laufende Jahr. Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte soll der Umsatz in diesem Jahr nun um acht bis neun Prozent zulegen, teilte der US-Getränkekonzern am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen in Atlanta mit. Bislang war das Management von sieben bis acht Prozent Umsatzplus im Vergleich zu 2022 ausgegangen. In den drei Monaten bis Ende Juni übertraf der Konzern bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen der Analysten. Ein Großteil des Anstiegs geht auf höhere Preise zurück. Diese hielten die Menschen überwiegend nicht davon ab, sich beim Griff ins Regal für die Soft-, Sportdrinks und Fruchtsäfte des Konzerns zu entscheiden.

Die Aktie gab zum Handelsstart an der New Yorker Börse nach. Das Papier hatte sich von dem vor rund zwei Wochen erreichten Zwischentief nach oben abgesetzt. Zur Wochenmitte entschieden sich wohl einige Anleger nun für Gewinnmitnahmen.