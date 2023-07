DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Resultate des Online-Brokers zum zweiten Quartal seien weitestgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, und am Marktkonsens dürfte sich daher nur wenig ändern, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie habe zuletzt jedoch vor allem unter der Vorauszahlung einer von der italienischen Wettbewerbsbehörde verhängten Strafe in Höhe von 4 Millionen Euro gelitten./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 8,43EUR gehandelt.