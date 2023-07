BARCLAYS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 248 Euro belassen. Die Reaktion auf die Zahlen des Triebwerksanbieter dürften hinter dem Thema der am Vortag mitgeteilten Triebwerksprobleme bei vielen Airbus-Mittelstreckenjets verblassen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 207,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Milene Kerner

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 248

Kursziel alt: 248

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m