JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Der Limonadenhersteller habe im zweiten Quartal auf ganzer Breite die Erwartungen am Markt übertroffen, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anhebung der Prognose sei weitestgehend erwartet worden - angesichts des starken Quartals hätten die Ziele aber womöglich noch stärker angehoben werden können, merkte die Expertin an./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 07:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 07:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

