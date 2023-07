Brite Jim Skea ist neuer Vorsitzender des Weltklimarats

"Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung für unseren Planeten", sagte Skea nach seiner Wahl. "Mein Ziel ist es, einen IPCC zu leiten, der wirklich repräsentativ und integrativ ist, einen IPCC, der in die Zukunft blickt und gleichzeitig die Chancen nutzt, die wir in der Gegenwart haben. Ein IPCC, in dem sich jeder wertgeschätzt und gehört fühlt."/oe/DP/nas

Wenn die neue Führungsriege komplett ist, beginnt der siebte Sachstandszyklus des 1988 gegründeten Weltklimarates. Jeder Zyklus dauert fünf bis sieben Jahre. In der Zeit verarbeiten tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neue Studien, die zum Klimawandel erscheinen. Sie fassen ihre Erkenntnisse in mehreren Sachstandsberichten zusammen und zeigen Regierungen die Konsequenzen von verschiedenem Handeln oder Nichthandeln auf.

GENF/NAIROBI (dpa-AFX) - Der Weltklimarat (IPCC) hat einen neuen Vorsitzenden: Gewählt wurde bei der Sitzung des IPCC in Nairobi am Donnerstag der Brite Jim Skea (69). Der Professor für nachhaltige Energie am Imperial College in London befasst sich seit rund 40 Jahren mit Klimaforschung, wie der Weltklimarat mitteilte. Er löst den Südkoreaner Hoesung Lee ab.

