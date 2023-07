Zeitenwende und Titelrotation! Diese Gewinner-Aktien rein, diese Loser raus!

Die Favoriten wechseln, aber die Gewinne steigen weiter: Am Aktienmarkt ist noch immer einiges zu holen, wenn auch nicht in den Aktien der letzten Monate. Eine klassische Titelrotation ist im Gange. Wer verliert und wer davon profitiert, wird im neuen Smart Investor Weekly erläutert.

Ein anderes Phänomen, das aufhorchen lässt: Die deutsche Wirtschaft ist abgehängt, das ist inzwischen sogar IWF-amtlich. Dennoch gedeiht der DAX in der Nähe seiner Allzeithochs. Wie das möglich ist? Das Who is Who der DAX-Konzerne hat die Zeitenwende längst erkannt und stellt sich darauf ein, z.B. durch Internationalisierung. Mehr dazu im neuen Smart Investor Weekly.

Text: Ralf Malisch, Smart Investor, und Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion