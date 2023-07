dena künftig mit weiblicher Doppelspitze (FOTO)

Berlin (ots) - Gesellschafter und Aufsichtsrat der dena haben Corinna Enders

Corinna Enders ist Volljuristin. Seit Januar 2018 ist sie als Geschäftsführerinder ZUG gGmbH tätig. Dort hat sie die Gesellschaft, gemeinsam mit einemkaufmännischen Geschäftsführer, auf inzwischen rund 750 Mitarbeitende aufgebaut.Zuvor war sie zwischen 2016 und 2017 sowie von 2008 bis 2012 in verschiedenenFunktionen im Bundesumweltministerium tätig. Im Zeitraum 2012 bis 2016 arbeitetesie als Stellvertretende Ständige Vertreterin beim Umweltprogramm (UNEP) undbeim Siedlungsprogramm (UN-Habitat) der Vereinten Nationen an der DeutschenBotschaft in Nairobi, Kenia."Ich freue mich sehr, dass wir mit Corinna Enders eine Persönlichkeit mithervorragender Expertise, nationalem wie internationalem Background undausgewiesener Erfahrung in Aufbau wie Führung eines großen öffentlichenUnternehmens gewinnen konnten", erklärt Stefan Wenzel, ParlamentarischerStaatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) undAufsichtsratsvorsitzender der dena. "Mit ihren inzwischen über 500Mitarbeitenden kommt der dena eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht,praxisorientierte Lösungen für eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaftvoranzubringen.""Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat der dena für das entgegengebrachte Vertrauenund freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe. Für die Transformation zu einemklimaneutralen Energiesystem hat die dena viele innovative Impulse gesetzt undsich als wichtige Institution für die Energiewende etabliert. Diesenerfolgreichen Weg möchte ich gemeinsam mit Kristina Haverkamp und dendena-Mitarbeitenden fortsetzen und weiter gestalten", sagt Corinna Enders,designierte Vorsitzende der dena-Geschäftsführung.Kristina Haverkamp, Geschäftsführerin der dena und seit Herbst 2015 für dasUnternehmen tätig, betont: "Mit Corinna Enders übernimmt erstmals in derUnternehmensgeschichte eine Frau die Spitzenposition in derdena-Geschäftsführung. Darüber freue ich mich ganz besonders, aber auch, dasssie so große Erfahrung mitbringt, wie sich schnelles Wachstum organisieren lässtund dabei strategische Ausrichtung wie effiziente Prozesse mitwachsen. Vondieser Erfahrung können wir in der dena, angesichts eines anhaltendenWachstumspfads, ganz sicher profitieren. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsamsehr viel für die dena erreichen können."Zum AuswahlverfahrenZu der Mitte Mai öffentlich ausgeschriebenen Führungsposition gingen rund 130Bewerbungen ein. Aus den von einer beauftragten Personalagentur gesichteten,kontaktierten und bewerteten Bewerbungen entstand eine Empfehlungsliste. Ausdieser Liste wählten die Mitglieder der Findungskommission Kandidatinnen undKandidaten für Gespräche aus. Die Findungskommission und der Aufsichtsrat kamennach den Gesprächen zu einer einstimmigen Empfehlung für eine Kandidatin. DasBundeskabinett nahm die Bestellung der neuen Vorsitzenden derdena-Geschäftsführung im Anschluss zur Kenntnis. Auch dieGesellschafterversammlung stimmte zu.Über die Deutsche Energie-Agentur (dena)Die Deutsche Energie-Agentur (dena) ist ein Kompetenzzentrum für angewandteEnergiewende und Klimaschutz. Die dena betrachtet die Herausforderungen einerklimaneutralen Gesellschaft und unterstützt die Bundesregierung beim Erreichenihrer energie- und klimapolitischen Ziele. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000entwickelt die Agentur Lösungen, setzt diese in die Praxis um und bringt Partneraus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und allen Teilen der Gesellschaft zusammen- national wie international. Die dena ist eine Projektgesellschaft und einöffentliches Unternehmen im Bundeseigentum. Gesellschafter ist dieBundesrepublik Deutschland. Weitere Informationen unter:https://www.dena.de/startseite/Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Volker Kamm, PressesprecherChausseestraße, 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-622E-Mail: mailto:presse@dena.deInternet: http://www.dena.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43338/5567561OTS: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)