Wien/Berlin (ots) - Der Oberste Gerichtshof der Republik Österreich (OGH) hat

durch Beschluss vom 29. Juni 2023 das Urteil des Landesgerichts für Strafsachen

Wien vom 15.09.2020 und damit den Freispruch für Cevdet Caner sowie fünf

Mitangeklagte vollständig und umfassend bestätigt und die

Nichtigkeitsbeschwerden der Staatsanwaltschaft Wien zurückgewiesen.



Das Landesgericht für Strafsachen hatte die durch die Staatsanwaltschaft Wien

erhobenen Vorwürfe als durchweg unbegründet verworfen.





Für die Staatsanwaltschaft Wien und Staatsanwältin Dr. Martina Semper endet mitder Entscheidung des OGH dieses Strafverfahren mit einer klaren Niederlage. Sostellt der OGH gleich mehrfach in seiner Entscheidungsbegründung fest, dass dievon der Staatsanwaltschaft Wien im Hinblick auf die Entscheidung desLandesgerichts für Strafsachen Wien reklamierten Nichtigkeitsgründe nichtgesetzmäßig ausgeführt waren oder nicht in der gebotenen Deutlichkeit undBestimmtheit dargestellt worden seien und die Staatsanwaltschaft teilweise sogarunzulässige Beweiswürdigungskritik geübt habe. Dies war so klar, dass es für dieEntscheidung des OGH nicht einmal einer mündlichen Verhandlung bedurfte: " DieNichtigkeitsbeschwerden der Staatsanwaltschaft waren daher - großteils inÜbereinstimmung mit der Stellungnahme der Generalprokuratur - bereits bei dernichtöffentlichen Beratung sofort zurückzuweisen " resümiert der OGH seineEntscheidung.Cevdet Caner sowie die fünf weiteren Mitangeklagten wurden daher nunmehr - nacheinem über 13 Jahre dauernden Verfahren mit all seinen nachteiligen Folgen fürdas jeweilige Berufs- und Privatleben der Angeklagten - durch den OGH endlichund verdient vollständig rehabilitiert.Cevdet Caner hatte als Vorstandsvorsitzender und Eigentümer der Level One Groupab 2005 in großem Umfang intakte und werthaltige Immobilien vorwiegend inDeutschland erworben und gewinnbringend vermietet. Inmitten der Vorbereitungendes von dem erfolgreich wirtschaftenden Unternehmen geplanten Börsengangesnutzte im Jahre 2008 - zum Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise - ein Konsortiumaus Banken und Hedgefonds die Gelegenheit zu einer feindlichen Übernahme undführte die Level One Group damit gezielt, auch zum Nachsehen zahlreicherAnleger, in die geplante Insolvenz.Die Staatsanwaltschaft Berlin stellte die daraufhin gegen Cevdet Canereingeleiteten Ermittlungen bereits frühzeitig in den Jahren 2008 und 2012mangels jedweden Tatverdachts ein. Die Staatsanwaltschaft in England nahm nichteinmal Ermittlungen auf, sah also bereits keinen Anfangsverdacht.